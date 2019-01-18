Театр «Эрмитаж» приглашает на интерактивную репетицию спектакля

СЕГОДНЯ 16:48 2019-01-18T16:48:56+03:00

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25 января 2019 года, в 19:00 в театре «Эрмитаж» в Туле пройдет интерактивная открытая репетиция, в которой зрители примут участие в постановочном процессе и станут полноправными участниками театрального действа.

Организаторы и участники мероприятия обменяются опытом, получат яркие эмоции. Каждого зрителя, пришедшего в этот день в театр «Эрмитаж», ждет множество открытий.

Интерактивная репетиция пройдет по одному из рассказов любимого писателя – А.П.Чехова. В театре русской драмы «Эрмитаж» уже несколько лет с большим успехом показывают спектакль «Наш Антон Павлович Ч.» . Это самый «живой» спектакль, зрители видели его в разных интерпретациях и хотят посещать вновь и вновь.

Напомним, что 2019 год объявлен Годом театра в России. Этой открытой репетицией театр «Эрмитаж» начинает серию подобных мероприятий, которые пройдут в театрах нашего города.

Вход свободный.

Адрес: пр-т Ленина, 85, к. 1 (2 этаж ТРК «Ликерка Лофт»)

Дата: 25 января 2019, 19.00

Продолжительность: 1 час

Подробнее по телефонам: 8 (905) 626-86-75 (Ольга), 8 (920) 745-29-98 (Марина).