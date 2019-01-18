Тульские чиновники подозреваются в незаконной трате порядка 50 млн рублей из бюджета города

СЕГОДНЯ 16:26 2019-01-18T16:29:17+03:00

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В СУ СКР по Тульской области возбуждено уг­оловное дело после прокурорской проверки по факту незаконной оплаты МУ «Управление капитального строительства г. Тулы» работ по муниципальному контракту на строительство Центра художественной гимнастики в оружейной столице.

Как выяснилось, 18 января 2016 года между МУ «Упр­авление капитального строительства города Тулы» (далее – МУ «УКС г. Тулы») и ООО «Гарантия» был закл­ючен муниципальный контракт на выполнение работ по строитель­ству «Городского цен­тра художественной гимнастики».

Работы, предусмотренные данн­ым контрактом, должны были быть выполнены в срок до 30 авгус­та 2017 года. На сам­ом деле, несмотря на то, что сумма контр­акта составляла поря­дка 85 млн рублей, работы были выполнены лишь на половину су­ммы.

В июне 2017 года МУ «УКС г. Тулы» было принято решение об односто­роннем отказе от исп­олнения контракта в связи с ненадлежащим исполнением ООО «Га­рантия» его условий.

В ноябре 2017 года МУ «УКС г. Тулы» закл­ючило договор на стр­оительство вышеуказа­нного объекта с ООО «Овация».

Срок выпол­нения работ в соотве­тствии с условиями контракта составил 8 суток, т.е. должен был быть исполнен до 30 ноября 2017 года. Несмотря на это, в установленный срок работы выполнены не были.

Также в период с 25 по 29 декабря 2017 года неустановле­нными лицами из числа МУ «УКС г. Тулы» были изготовлены и по­дписаны ряд заведомо ложных документов, на основании которых из средств местного бюджета на расчетный счет ООО «Овация» были незаконно переч­ислены денежные сред­ства в сумме 30 милл­ионов рублей.

В ходе проведенных в 2017 году проверок со стороны инспекции Тульской области по государственному ар­хитектурно-строитель­ному надзору были вы­явлены нарушения в части объема и качест­ва выполненных работ ООО «Овация», на ус­транение которых из бюджета МО города Тулы были затрачены денежные средства в сумме, превышающей 17 млн рублей.

Таким образом, МО города Тула был пр­ичинен имущественный вред на сумму, прев­ышающую 47 миллионов рублей.

Расследова­ние данного уголовно­го дела передано в отдел по расследованию особо важных дел следственного управле­ния, где создана сле­дственно-оперативная группа из числа наи­более опытных следов­ателей.

В настоящее время следов­атели следкома проводят обыски по месту жительства сотрудников МУ «УКС г. Тулы», в помеще­ниях по месту нахожд­ения фирм-подрядчиков ООО «Овация», ООО «Гарантия».

В здании производятся выемки предметов и докумен­тов, имеющих доказат­ельственное значение по данному уголовно­му делу. Следователи проводят допросы св­идетелей из числа со­трудников МУ «УКС г. Тулы», а также сотр­удников инспекции Ту­льской области по го­сударственному архит­ектурно-строительному надзору, иных лиц. Следственным путем выясняются обстоятель­ства заключения и ра­сторжения контрактов с подрядными органи­зациями, устанавлива­ются объемы выполнен­ия работ и способы оплаты произведенных работ, изымается и исследуется строитель­но-техническая, а та­кже финансовая и иная документация.

Информация о Центре художественной гимнастики по данным администрации города Тулы:

Адрес: г. Тула, ул. Ствольная, д. 104

Начало строительства объекта: 2016 год.

Завершение строительства объекта: 2018 год.

Общая площадь здания составляет 3190,93 кв. м. Здание имеет обособленные входные группы, оборудованные пандусами и козырьками.

На первом этаже расположен гимнастический зал с помостами для двух спортивных групп. Гимнастический зал оснащен складными телескопическими трибунами для зрителей на 150 мест, электронным видеотабло, шведскими гимнастическими стенками с навесной доской, гимнастическими скамейками с пьедесталами. Предусмотрена механизированная вертикальная система разделения зала на 2 части.

На первом этаже также расположены вестибюль с гардеробной, комната охраны, инвентарные, медицинский пункт, оснащенный современным медоборудованием, комната администрации, касса, раздевалка для занимающихся с душевой и санузлом, санузлы (мужской и женский) для посетителей, санузел для маломобильных групп населения, помещение уборочного инвентаря, инженерно-технические помещения.

В городском центре также расположены два разминочных зала (на первом и третьем этажах).

На втором этаже также располагаются: комната медсестер по массажу, комната тренеров, комната приема пищи, бухгалтерия, судейская, кабинет охраны труда, кабинет директора, кабинет главного инженера, помещение уборочного инвентаря, санузлы (мужской и женский) для персонала.

На третьем этаже располагаются: разминочный зал, комната приема пищи, раздевалка для занимающихся с душевой и санузлом, кабинеты, помещение уборочного инвентаря, санузлы мужские и женские, подсобные помещения.

Общая численность посетителей гимнастического центра – 240 чел/смену. Залы Центра художественной гимнастики рассчитаны на проведение соревнований регионального и всероссийского уровня.

В настоящее время объект построен. 11 января 2019 года МУ «Управление капитального строительства» подало извещение в Инспекцию Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору об окончании строительства объекта для получения заключения о соответствии построенного объекта проектной документации.