Тульские чиновники подозреваются в незаконной трате порядка 50 млн рублей из бюджета города
В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело после прокурорской проверки по факту незаконной оплаты МУ «Управление капитального строительства г. Тулы» работ по муниципальному контракту на строительство Центра художественной гимнастики в оружейной столице.
Как выяснилось, 18 января 2016 года между МУ «Управление капитального строительства города Тулы» (далее – МУ «УКС г. Тулы») и ООО «Гарантия» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству «Городского центра художественной гимнастики».
Работы, предусмотренные данным контрактом, должны были быть выполнены в срок до 30 августа 2017 года. На самом деле, несмотря на то, что сумма контракта составляла порядка 85 млн рублей, работы были выполнены лишь на половину суммы.
В июне 2017 года МУ «УКС г. Тулы» было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с ненадлежащим исполнением ООО «Гарантия» его условий.
В ноябре 2017 года МУ «УКС г. Тулы» заключило договор на строительство вышеуказанного объекта с ООО «Овация».
Срок выполнения работ в соответствии с условиями контракта составил 8 суток, т.е. должен был быть исполнен до 30 ноября 2017 года. Несмотря на это, в установленный срок работы выполнены не были.
Также в период с 25 по 29 декабря 2017 года неустановленными лицами из числа МУ «УКС г. Тулы» были изготовлены и подписаны ряд заведомо ложных документов, на основании которых из средств местного бюджета на расчетный счет ООО «Овация» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 30 миллионов рублей.
В ходе проведенных в 2017 году проверок со стороны инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору были выявлены нарушения в части объема и качества выполненных работ ООО «Овация», на устранение которых из бюджета МО города Тулы были затрачены денежные средства в сумме, превышающей 17 млн рублей.
Таким образом, МО города Тула был причинен имущественный вред на сумму, превышающую 47 миллионов рублей.
Расследование данного уголовного дела передано в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления, где создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей.
В настоящее время следователи следкома проводят обыски по месту жительства сотрудников МУ «УКС г. Тулы», в помещениях по месту нахождения фирм-подрядчиков ООО «Овация», ООО «Гарантия».
В здании производятся выемки предметов и документов, имеющих доказательственное значение по данному уголовному делу. Следователи проводят допросы свидетелей из числа сотрудников МУ «УКС г. Тулы», а также сотрудников инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору, иных лиц. Следственным путем выясняются обстоятельства заключения и расторжения контрактов с подрядными организациями, устанавливаются объемы выполнения работ и способы оплаты произведенных работ, изымается и исследуется строительно-техническая, а также финансовая и иная документация.
Информация о Центре художественной гимнастики по данным администрации города Тулы:
Адрес: г. Тула, ул. Ствольная, д. 104
Начало строительства объекта: 2016 год.
Завершение строительства объекта: 2018 год.
Общая площадь здания составляет 3190,93 кв. м. Здание имеет обособленные входные группы, оборудованные пандусами и козырьками.
На первом этаже расположен гимнастический зал с помостами для двух спортивных групп. Гимнастический зал оснащен складными телескопическими трибунами для зрителей на 150 мест, электронным видеотабло, шведскими гимнастическими стенками с навесной доской, гимнастическими скамейками с пьедесталами. Предусмотрена механизированная вертикальная система разделения зала на 2 части.
На первом этаже также расположены вестибюль с гардеробной, комната охраны, инвентарные, медицинский пункт, оснащенный современным медоборудованием, комната администрации, касса, раздевалка для занимающихся с душевой и санузлом, санузлы (мужской и женский) для посетителей, санузел для маломобильных групп населения, помещение уборочного инвентаря, инженерно-технические помещения.
В городском центре также расположены два разминочных зала (на первом и третьем этажах).
На втором этаже также располагаются: комната медсестер по массажу, комната тренеров, комната приема пищи, бухгалтерия, судейская, кабинет охраны труда, кабинет директора, кабинет главного инженера, помещение уборочного инвентаря, санузлы (мужской и женский) для персонала.
На третьем этаже располагаются: разминочный зал, комната приема пищи, раздевалка для занимающихся с душевой и санузлом, кабинеты, помещение уборочного инвентаря, санузлы мужские и женские, подсобные помещения.
Общая численность посетителей гимнастического центра – 240 чел/смену. Залы Центра художественной гимнастики рассчитаны на проведение соревнований регионального и всероссийского уровня.
В настоящее время объект построен. 11 января 2019 года МУ «Управление капитального строительства» подало извещение в Инспекцию Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору об окончании строительства объекта для получения заключения о соответствии построенного объекта проектной документации.