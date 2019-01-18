За неделю в Туле отловили 37 безнадзорных собак
Отлов безнадзорных животных проводится с целью проведения лечебно-профилактических мероприятий и содержания в приюте
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В рамках заключенного муниципального контракта с ООО «Континент +» на текущей неделе в Туле произведено семь выездов, по результатам которых удалось отловить 37 бездомных животных в районе следующих домов:
- на территории пос. Скуратовский;
- на территории пос. Угольный;
- на территории пос. Южный;
- по ул. Оборонной;
- в пос. Рудаково по улице Советской;
- в районе дома 1А по ул. Яблочкова.
С животными проведут лечебно-профилактические мероприятия и поместят их в приют.