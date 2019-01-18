За неделю в Туле отловили 37 безнадзорных собак

СЕГОДНЯ 15:33 2019-01-18T15:33:55+03:00

Отлов безнадзорных животных проводится с целью проведения лечебно-профилактических мероприятий и содержания в приюте

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В рамках заключенного муниципального контракта с ООО «Континент +» на текущей неделе в Туле произведено семь выездов, по результатам которых удалось отловить 37 бездомных животных в районе следующих домов:

- на территории пос. Скуратовский;

- на территории пос. Угольный;

- на территории пос. Южный;

- по ул. Оборонной;

- в пос. Рудаково по улице Советской;

- в районе дома 1А по ул. Яблочкова.

С животными проведут лечебно-профилактические мероприятия и поместят их в приют.