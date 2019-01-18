2019-01-18T15:16:08+03:00
Общество

В Туле ограничат остановку и стоянку на улицах Советской и Железнодорожной

Об ограничении остановки и стоянки транспортных средств на участках улично-дорожной сети Тулы сообщает администрация города
Виктория ЯКУШИНА
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Для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного проезда автотранспорта, администрацией города принято решение об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» на следующих участках улично-дорожной сети:

- ул. Токарева на участке от ул. Железнодорожной до дома № 89 по ул. Токарева по обеим сторонам дороги. Запрет остановки и стоянки будет введен в действие с 9 февраля;

- ул. Советская на участке от остановки «Металлистов» до здания Тульского оружейного завода (ул. Советская, д. 1а нечетная сторона), от ул. Мосина до остановки «Металлистов» (четная сторона). Запрет остановки и стоянки будет введен в действие с 9 февраля.

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