2019-01-18T15:10:11+03:00
Происшествия

В Тульской области поймали вымогателя-поджигателя

В отделе МВД возбуждены и расследуются уголовные дела
Виктория ЯКУШИНА
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Полицейские в Новомосковске задержали подозреваемого в вымогательстве и поджогах. Как выяснилось, к преступлениям причастен 26-летний безработный иностранец.

В конце минувшего года, после истечения срока законного пребывания в РФ, он приехал из другого региона в Новомосковск к своему родственнику. Предположительно, в это время он и решил заняться вымогательством. Жертвой выбрал местного коммерсанта. Требуя отдать деньги, мужчина несколько дней разбивал стекла офиса, личной машины мужчины, а также поджег два грузовика на площадке производственных помещений коммерсанта.

Сначала сгорел грузовик «МАН», а несколькими днями позже машина «Хово», просто стоявшая рядом с принадлежащими предпринимателю объектами, и не имевшая к нему никакого отношения.

Сотрудники отдела МВД смогли поймать вымогателя. Он признался в содеянном.

В отделе МВД возбуждены и расследуются уголовные дела.

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