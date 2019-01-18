В Тульской области поймали вымогателя-поджигателя
Полицейские в Новомосковске задержали подозреваемого в вымогательстве и поджогах. Как выяснилось, к преступлениям причастен 26-летний безработный иностранец.
В конце минувшего года, после истечения срока законного пребывания в РФ, он приехал из другого региона в Новомосковск к своему родственнику. Предположительно, в это время он и решил заняться вымогательством. Жертвой выбрал местного коммерсанта. Требуя отдать деньги, мужчина несколько дней разбивал стекла офиса, личной машины мужчины, а также поджег два грузовика на площадке производственных помещений коммерсанта.
Сначала сгорел грузовик «МАН», а несколькими днями позже машина «Хово», просто стоявшая рядом с принадлежащими предпринимателю объектами, и не имевшая к нему никакого отношения.
Сотрудники отдела МВД смогли поймать вымогателя. Он признался в содеянном.
В отделе МВД возбуждены и расследуются уголовные дела.