По факту ДТП под Тулой, в котором погиб полицейский, проводится проверка

СЕГОДНЯ 15:02 2019-01-18T15:11:04+03:00

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В СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка по факту ДТП, произошедшего вечером 17 января 2019 года на 33 км автодороги «Тула-Новомосковск», в котором погиб сотрудник полиции.

Ранее мы соощали, что несовершеннолетний парень на автомобиле "ВАЗ-21140" столкнулся со встречным автомобилем марки "ВАЗ-211440" под управлением сотрудника полиции. В результате ДТП страж порядка скончался от полученных телесных повреждений в машине скорой медицинской помощи. Двое пассажиров, находившиеся с ним в автомобиле, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Несовершеннолетний водитель и его пассажир-подросток также получили телесные повреждения. Первый был доставлен в больницу, где сейчас и находится.

Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.