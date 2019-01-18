2019-01-18T14:54:12+03:00
Общество

Оплатить парковку в Туле можно с помощью QR-кода

QR-код разместили на информационных знаках каждой парковочной зоны
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Теперь для оплаты парковки в Туле необходимо отсканировать QR-код (размещен на информационном знаке) в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, затем указать номер ТС, мобильный телефон, время парковки, зону и подтвердить оплату.

Нововведение втупило в силу с 14 января 2019 года.

Напомним, оплатить паковки в Туле можно также с помощью SMS, через интернет-портал, с помощью мобильного приложения, через Qiwi терминал, Qiwi кошелек, постоплаты, через терминалы и банкоматы Сбербанка, с помощью сервиса Сбербанк Онлайн, пополнения парковочного счета.

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