2019-01-18T14:46:41+03:00
Происшествия

Жительница Тульской области лишилась более 70 тысяч рублей, назвав реквизиты карты мошеннику

В полиции выясняют все детали произошедшего
Виктория ЯКУШИНА
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17 января 2019 года, 50-летняя жительница Новомосковска стала жертвой телефонного мошенничества.

Неизвестный позвонил ей по телефону, представился банковским работником, и сообщил, что проводятся мероприятия по недопущению списывания денег.

Он убедил женщину назвать ему реквизиты карты. Позже жительница Новомосковска обнаружила списание с карточки 73 тысяч рублей. Поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.

В полиции выясняют все детали произошедшего.

Полицейские Тульской области еще раз напоминают гражданам о важности неразглашения сведений о реквизитах банковских карт. Их нельзя сообщать никому, даже если собеседник, звонящий по телефону, представляется сотрудником банка.

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