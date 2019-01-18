Жительница Тульской области лишилась более 70 тысяч рублей, назвав реквизиты карты мошеннику
17 января 2019 года, 50-летняя жительница Новомосковска стала жертвой телефонного мошенничества.
Неизвестный позвонил ей по телефону, представился банковским работником, и сообщил, что проводятся мероприятия по недопущению списывания денег.
Он убедил женщину назвать ему реквизиты карты. Позже жительница Новомосковска обнаружила списание с карточки 73 тысяч рублей. Поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.
В полиции выясняют все детали произошедшего.
Полицейские Тульской области еще раз напоминают гражданам о важности неразглашения сведений о реквизитах банковских карт. Их нельзя сообщать никому, даже если собеседник, звонящий по телефону, представляется сотрудником банка.