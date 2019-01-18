В Туле презентовали книгу «Военная история России и Тульский край»
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В Туле презентовали книгу «Военная история России и Тульский край». Ее автором-составителем выступил военный историк, туляк Владимир Львович Кушников.
Книга основана на опубликованных материалах научных исследований, сборников документов, статей «Тульского краеведческого альманаха» и других изданий.
Ее цель – на большом фактическом материале подчеркнуть роль Тульского края в военной истории России, значение Тульского кремля и крепостей Засечной черты в защите государства и подступов к Москве, героической обороны Тулы в 1941 году, возникновения и развития оружейного производства и оборонной промышленности.