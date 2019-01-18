25 января в Туле стартует «Школа управленческого резерва»

СЕГОДНЯ 11:28 2019-01-18T11:28:25+03:00

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25 января 2019 года, в Туле откроется «Школа управленческого резерва». Целью Школы является интеграция в общественно-политическую жизнь города Тулы, развитие управленческих навыков и компетенций у студентов среднеспециальных и высших учебных заведений.

Участников ждут:

- интерактивные лекции,

- участие в молодежных парламентских дебатах и деловых играх,

- решение необходимых кейсов,

- всевозможные тренинги по развитию коммуникативных навыков, креативных способностей и SMM-продвижению и т.д.,

- создание и реализация авторских проектов,

- встречи и практики в органах местного самоуправления.

Специалисты, практикующие свой профиль на протяжении многих лет, покажут и научат, как стать грамотным управленцем, воплотить свои мечты и показать свои способности, попасть в кадровый резерв администрации города Тулы и многое другое.

Участниками проекта могут быть учащиеся средних специальных и высших учебных заведений г. Тулы. Участие бесплатное.

Для участия необходимо подать заявку до 18.00 22 января 2019 года по электронной почте: mmc-rodina@tularegion.org с пометкой «Школа Управленческого Резерва», пройти собеседование с организаторами 23.01.2019 по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 20, конференц-зал.

Форму заявки можно найти в проекте положения в группе социальной сети Вконтакте, а также получить от организаторов Школы по электронной почте.

Контактные данные организаторов:

г. Тула, проспект Ленина, 20;

Тел.: 31-12-34, 8-953-951-10-26 (Курвяков Николай);

E-mail: mmc-rodina@tularegion.org