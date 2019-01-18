2019-01-18T11:28:25+03:00
Общество

25 января в Туле стартует «Школа управленческого резерва»

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

25 января 2019 года, в Туле откроется «Школа управленческого резерва». Целью Школы является интеграция в общественно-политическую жизнь города Тулы, развитие управленческих навыков и компетенций у студентов среднеспециальных и высших учебных заведений.

Участников ждут:

- интерактивные лекции,

- участие в молодежных парламентских дебатах и деловых играх,

- решение необходимых кейсов,

- всевозможные тренинги по развитию коммуникативных навыков, креативных способностей и SMM-продвижению и т.д.,

- создание и реализация авторских проектов,

- встречи и практики в органах местного самоуправления.

Специалисты, практикующие свой профиль на протяжении многих лет, покажут и научат, как стать грамотным управленцем, воплотить свои мечты и показать свои способности, попасть в кадровый резерв администрации города Тулы и многое другое.

Участниками проекта могут быть учащиеся средних специальных и высших учебных заведений г. Тулы. Участие бесплатное.

Для участия необходимо подать заявку до 18.00 22 января 2019 года по электронной почте: mmc-rodina@tularegion.org с пометкой «Школа Управленческого Резерва», пройти собеседование с организаторами 23.01.2019 по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 20, конференц-зал.

Форму заявки можно найти в проекте положения в группе социальной сети Вконтакте, а также получить от организаторов Школы по электронной почте.

Контактные данные организаторов:

г. Тула, проспект Ленина, 20;

Тел.: 31-12-34, 8-953-951-10-26 (Курвяков Николай);

E-mail: mmc-rodina@tularegion.org

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле ограничат остановку и стоянку на улицах Советской и Железнодорожной
В Тульской области поймали вымогателя-поджигателя
По факту ДТП под Тулой, в котором погиб полицейский, проводится проверка
Оплатить парковку в Туле можно с помощью QR-кода
Жительница Тульской области лишилась более 70 тысяч рублей, назвав реквизиты карты мошеннику
В Туле презентовали книгу «Военная история России и Тульский край»
В Тульской области фура "Вольво" перевернула "Шевроле"
Под Тулой "Фольксваген" слетел в кювет: пострадал мужчина
11 человек тушили горящий дом в Богородицке
Полицейские региона почтили память своего коллеги, погибшего в ДТП под Тулой
В Тульской области сгорела дотла баня
В Тульской области ранним утром сгорел дом
Питьевая вода в Пролетарском районе Тулы соответствует нормативам
В Пролетарском округе прошел рейд по вопросам уборки наледи с крыш
Возле одного из домов в Узловском районе нашли труп мужчины
Житель Тульской области попался на поставке наркотиков в колонию
На Казанской набережной в Туле обустроят розарий
Доходы бюджета Тульской области за 2018 год составили 74 млрд рублей
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
Четыре человека тушили горящий мусор в Донском
В Узловой на голову женщине-дворнику упала сосулька
Открытая лабораторная в Туле
На четырех объектах в Щекино проверили мигрантов
20-летний туляк обокрал магазин и незаконно поел сладостей в кафе
В Пролетарском округе проверили состояние мест для сбора ТБО