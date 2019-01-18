В Тульской области фура "Вольво" перевернула "Шевроле"

СЕГОДНЯ 11:19 2019-01-18T11:19:22+03:00

В результате ДТП в Тульской области пострадал мужчина

Изменить размер текста: A A

17 января 2019 года, в 15:00 на улице Карла Маркса города Белева Тульской области произошло ДТП.

35-летний мужчина на грузовике «Volvo» с полуприцепом не рассчитал радиус поворота и столкнулся с автомобилем «Chevrolet Niva», под управлением 49 лет.

В результате ДТП в Тульской области водитель автомобиля «Chevrolet» был доставлен в районную больницу.