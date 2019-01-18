Под Тулой "Фольксваген" слетел в кювет: пострадал мужчина
Ему была оказана медицинская помощь
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17 января 2019 года, в 8:40 на 2-ом километре автодороги «Крым - Гурово» Алексинского района Тульской области произошло ДТП.
59-летний мужчина на автомобиле «Volkswagen Passat», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и слетел в кювет.
В результате ДТП в Тульской области водителю автомобиля «Volkswagen» была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен.