2019-01-18T11:13:42+03:00
Происшествия

Под Тулой "Фольксваген" слетел в кювет: пострадал мужчина

Ему была оказана медицинская помощь
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

17 января 2019 года, в 8:40 на 2-ом километре автодороги «Крым - Гурово» Алексинского района Тульской области произошло ДТП.

59-летний мужчина на автомобиле «Volkswagen Passat», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и слетел в кювет.

В результате ДТП в Тульской области водителю автомобиля «Volkswagen» была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле ограничат остановку и стоянку на улицах Советской и Железнодорожной
В Тульской области поймали вымогателя-поджигателя
По факту ДТП под Тулой, в котором погиб полицейский, проводится проверка
Оплатить парковку в Туле можно с помощью QR-кода
Жительница Тульской области лишилась более 70 тысяч рублей, назвав реквизиты карты мошеннику
В Туле презентовали книгу «Военная история России и Тульский край»
25 января в Туле стартует «Школа управленческого резерва»
В Тульской области фура "Вольво" перевернула "Шевроле"
11 человек тушили горящий дом в Богородицке
Полицейские региона почтили память своего коллеги, погибшего в ДТП под Тулой
В Тульской области сгорела дотла баня
В Тульской области ранним утром сгорел дом
Питьевая вода в Пролетарском районе Тулы соответствует нормативам
В Пролетарском округе прошел рейд по вопросам уборки наледи с крыш
Возле одного из домов в Узловском районе нашли труп мужчины
Житель Тульской области попался на поставке наркотиков в колонию
На Казанской набережной в Туле обустроят розарий
Доходы бюджета Тульской области за 2018 год составили 74 млрд рублей
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
Четыре человека тушили горящий мусор в Донском
В Узловой на голову женщине-дворнику упала сосулька
Открытая лабораторная в Туле
На четырех объектах в Щекино проверили мигрантов
20-летний туляк обокрал магазин и незаконно поел сладостей в кафе
В Пролетарском округе проверили состояние мест для сбора ТБО