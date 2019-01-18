11 человек тушили горящий дом в Богородицке
Причина пожара в Тульской области выясняется
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18 января 2019 года в 07:49 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Богородицк, ул. Фабричная.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-68 и один расчет ПЧ-80.
Пламя удалось погасить за 6 минут.
Пострадавших нет.
В результате происшествия сгорела кровля по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.