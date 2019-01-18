Полицейские региона почтили память своего коллеги, погибшего в ДТП под Тулой
Погибшему в ДТП полицейскому Максиму Бордюгу было 28 лет
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
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Утренние совещания во всех подразделениях органов внутренних дел Тульской области сегодня начались с минуты молчания.
Полицейские региона почтили память своего коллеги, оперуполномоченного уголовного розыска отделения полиции «Ильинское», погибшего 17 января в ДТП на автодороге «Тула-Новомосковск».
Максиму Бордюгу было 28 лет. Он служил в органах внутренних дел с ноября 2012 года. У старшего лейтенанта полиции Максима Бордюга остались жена и двое детей.
УМВД России по Тульской области выражает соболезнования родным и близким погибшего.