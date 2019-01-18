В Тульской области сгорела дотла баня

СЕГОДНЯ 08:31 2019-01-18T08:32:19+03:00

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17 января в п. Песоченский Суворовского района загорелась баня. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 18:45.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 4 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Баня выгорела внутри по всей площади. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.