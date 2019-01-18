В Тульской области ранним утром сгорел дом

СЕГОДНЯ 08:05 2019-01-18T08:05:25+03:00

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18 января в д. Сетка Веневского района загорелся дом на двух хозяев. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:57.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 20 минут пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако по всей площади сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.