2019-01-17T16:00:57+03:00
Общество

Питьевая вода в Пролетарском районе Тулы соответствует нормативам

Это подтверждают исследования проб воды
Виктория ЯКУШИНА
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После ликвидации аварии на Медвенско-Осетровском водозаборе, подающем воду в Пролетарский район Тулы, специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» были выполнены лабораторные исследования питьевой воды, подаваемой населению. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области.

Согласно протоколам исследования, питьевая вода соответствует требованиям гигиенических нормативов.

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