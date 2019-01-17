В Пролетарском округе прошел рейд по вопросам уборки наледи с крыш

СЕГОДНЯ 15:35 2019-01-17T15:35:51+03:00

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В рамках рейда по вопросам уборки наледи с крыш в Пролетарском округе Тулы выявлено 40 нарушений. В числе нарушителей такие управляющие компании, как как «Восход», «ТОКТО», «РСК-71».

В адрес собственников зданий и управляющих компаний направляются требования на устранение нарушений. Сотрудники управлений проведут проверку исполнения требований.

Напомним, что в соответствии с Правилами благоустройства МО город Тула на приведение прилегающих территорий в соответствие требованиям Правил благоустройства и ликвидацию наледи на крышах и УК и хозяйствующим субъектам отводится один день. В случае с наледью на кровлях должны быть незамедлительно предприняты меры, обеспечивающие безопасность людей, а именно выполнено ограждение места возможного падения сосулек или схода снега сигнальной лентой.

Если меры безопасности не предприняты, расчистка кровли не проводилась, то собственник или организация, обслуживающая здание, привлекается к административной ответственности с составлением протокола об административном правонарушении. По Закону Тульской области от 9 июня 2003 г. N 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» штраф на юридическое лицо в данном случае составляет от 100 до 300 тысяч рублей, на должностное – от 10 до 20 тысяч рублей.