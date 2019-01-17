Возле одного из домов в Узловском районе нашли труп мужчины

СЕГОДНЯ 15:17 2019-01-17T15:17:38+03:00

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В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".

Как выяснилось, 15 января 2019 года, на придомовой территории дома №44 по улице Бибиково Узловского района Тульской области нашли тело неизвестного мужчины.

Потерпевшим оказался 48-летний местный житель.

Также согласованными действиями следователя следственного отдела и оперативных сотрудников полиции была установлена личность и местонахождение причастного к совершению указанного преступления. Им оказался 62-летний мужчина, который задержан.

В настоящее время продолжается производство следственных действий с подозреваемым, а также сбор и закрепление доказательственной базы.