Возле одного из домов в Узловском районе нашли труп мужчины
В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".
Как выяснилось, 15 января 2019 года, на придомовой территории дома №44 по улице Бибиково Узловского района Тульской области нашли тело неизвестного мужчины.
Потерпевшим оказался 48-летний местный житель.
Также согласованными действиями следователя следственного отдела и оперативных сотрудников полиции была установлена личность и местонахождение причастного к совершению указанного преступления. Им оказался 62-летний мужчина, который задержан.
В настоящее время продолжается производство следственных действий с подозреваемым, а также сбор и закрепление доказательственной базы.