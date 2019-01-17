Житель Тульской области попался на поставке наркотиков в колонию
Возбуждено и расследуется уголовное дело
Фото: УМВД России по Тульской области
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Сотрудниками полиции региона и оперативного отдела областного УФСИН задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.
Как выяснилось, 30-летний ранее судимый мужчина сбывал наркотики, отправляя их в специальных тайниках среди доставляемых в учреждение УФСИН продуктов питания.
Стражам порядка удалось обнаружить тайники - полимерные пакеты в коробках из-под сока. Было изъято восемь таких пакетов с растительной массой зеленого цвета. Исследование подтвердило, что в свертках была марихуана общей массой 178 грамм.
Подозреваемый признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.