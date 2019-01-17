Доходы бюджета Тульской области за 2018 год составили 74 млрд рублей

СЕГОДНЯ 14:06 2019-01-17T14:06:16+03:00

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Об основных параметрах исполнения бюджета Тульской области доложили в рамках очередного заседания регионального правительства.

В частности, доходы бюджета предварительно составили 74 млрд рублей, а расходы – 70,3 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы в сравнении с 2017 годом возросли на 11,5% и составили 59,1 млрд рублей.

Традиционно большая часть расходов приходится на социальную сферу - 72,5%. Весомое место в региональном бюджете занимают программные расходы, которые составили 67,5 млрд рублей.

В последние годы планирование и исполнение бюджета осуществлялись в достаточно непростых условиях. При этом правительство выполнило все взятые на себя социальные обязательства перед жителями в полном объеме. 2018 год был также отчетным по реализации Указа Президента о росте зарплат бюджетников, в регионе достигнуты контрольные показатели, которые будут неукоснительно сохраняться и дальше.