Четыре человека тушили горящий мусор в Донском
Причина пожара в Тульской области выясняется
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17 января 2019 года в 11:57 в службу спасения сообщили о возгорании мусора на открытой территории, расположенного по адресу: Тульская область, г. Донской, ул. Октябрьская.
На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет ПСЧ-77.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия сгорел мусор.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 1 единица техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.