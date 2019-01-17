Четыре человека тушили горящий мусор в Донском

СЕГОДНЯ 13:47 2019-01-17T13:47:07+03:00

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17 января 2019 года в 11:57 в службу спасения сообщили о возгорании мусора на открытой территории, расположенного по адресу: Тульская область, г. Донской, ул. Октябрьская.

На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет ПСЧ-77.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорел мусор.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 1 единица техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.