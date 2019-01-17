В Узловой на голову женщине-дворнику упала сосулька

СЕГОДНЯ 13:08 2019-01-17T13:08:55+03:00

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15 января 2019 года, при уборке территории дома № 18 по улице Простомолотова города Узловая Тульской области, после очистки кровли многоквартирного дома от наледи и сосулек, на голову женщине-дворнику подрядной организации ООО «Легион-СТ» ООО «УК «Управдом» упала сосулька. Как оказалось, наледь сорвалась с балконной веревки.

Потерпевшая обращалась за медпомощью, отпущена домой.

В настоящее время по данному факту Узловской межрайонной прокуратурой проводится проверка, в том числе соблюдения трудового законодательства в сфере охраны труда.