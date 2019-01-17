2019-01-17T13:08:55+03:00
Происшествия

В Узловой на голову женщине-дворнику упала сосулька

Женщина пострадала
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

15 января 2019 года, при уборке территории дома № 18 по улице Простомолотова города Узловая Тульской области, после очистки кровли многоквартирного дома от наледи и сосулек, на голову женщине-дворнику подрядной организации ООО «Легион-СТ» ООО «УК «Управдом» упала сосулька. Как оказалось, наледь сорвалась с балконной веревки.

Потерпевшая обращалась за медпомощью, отпущена домой.

В настоящее время по данному факту Узловской межрайонной прокуратурой проводится проверка, в том числе соблюдения трудового законодательства в сфере охраны труда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24