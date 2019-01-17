Открытая лабораторная в Туле

СЕГОДНЯ 13:00 2019-01-17T13:00:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Акция пройдет 9 февраля по всей России и в 30 станах мира. Принять участие в «Лабе» сможет любой желающий от 12 лет.

Перевоплотиться в «лаборанта» сможет каждый пришедший в этот день в педагогический университет. Мероприятие продлится полтора часа. Каждый получит "Журнал лаборанта" с интересными вопросами из естественнонаучных областей знаний о природе и человеке, мире в котором мы живем. Полчаса на внесение своих ответов (пользоваться можно любыми источниками, вплоть до Интернета). Что весит больше – килограмм железа или килограмм пуха? Может ли целая семья позавтракать одной животной клеткой? Все ли металлы прочнее дерева? Видим ли мы темную сторону Луны и сколько весит зрачок синего кита? Оценить свой результат можно будет сразу, вместе с опытным «завлабом», который разберет ответы. «Журнал лаборанта» можно будет унести с собой и самим провести «Лабу» дома среди своих друзей и близких.

Когда: 9 февраля 2019 года

Сбор гостей с 11.00

Начало в 12:00

Где: город Тула, проспект Ленина, д.125, уч. корп. № 4

Правила прохода: вход в здание свободный (без предъявления документов), но желательна предварительная регистрация по ссылке.

Завлаб: Нургулеев Дамир Абдулганович, доцент кафедры общей и теоретической физики ТГПУ им. Л.Н. Толстого, кандидат физико-математических наук

Всех участников ждет увлекательная дополнительная программа: в течение дня научные шоу, после «Лабы» – миниэкскурсия в планетарий ТГПУ им. Л.Н. Толстого, научно-популярный фильм от фестиваля «ФАНК». Для младших школьников будет работать детская площадка. Студенты-волонтеры почитают книжки, порисуют и поиграют с малышами, пока старшие члены семьи будут проверять свои знания в качестве лаборантов.

Проверить свои базовые знания по физике, биологии, химии и астрономии можно будет и онлайн на сайте.