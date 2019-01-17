На четырех объектах в Щекино проверили мигрантов

СЕГОДНЯ 12:01 2019-01-17T12:01:17+03:00

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Полицейскими в Щекинском районе Тульской области был проведен рейд по профилактике нарушений миграционного законодательства иностранцами, осуществляющими трудовую деятельность в регионе.

Проверке подверглись четыре объекта в Щекино. По итогам было выявлено 13 административных правонарушений. Среди них - два факта нарушения правил пребываний в стране и 11 случаев незаконного осуществления иностранцами трудовой деятельности в РФ.