20-летний туляк обокрал магазин и незаконно поел сладостей в кафе
В отделе полиции «Советский» Тулы выясняют обстоятельства хищений из продуктовых магазинов. Возбуждены и расследуются два уголовных дела по статье УК РФ «Кража».
Как выяснилось, пьяный 20-летний местный житель поздней ночью сначала разбил стеклянную дверь магазина на улице Первомайской и забрал оттуда различные продукты питания, а затем, сразу же, таким же образом, проник в расположенное неподалеку кафе. Там он попытался выпить кофе и съел сладости.
Информация о происшествии поступила в полицию после срабатывания сигнализации. По указанным адресам направились экипажи полицейских и Росгвардии.
Мужчину задержали и доставили для разбирательства. В ходе расследования уголовных дел в отделе полиции «Советский» выяснят полную картину происшествий.