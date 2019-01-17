20-летний туляк обокрал магазин и незаконно поел сладостей в кафе

СЕГОДНЯ 11:57 2019-01-17T11:57:29+03:00

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В отделе полиции «Советский» Тулы выясняют обстоятельства хищений из продуктовых магазинов. Возбуждены и расследуются два уголовных дела по статье УК РФ «Кража».

Как выяснилось, пьяный 20-летний местный житель поздней ночью сначала разбил стеклянную дверь магазина на улице Первомайской и забрал оттуда различные продукты питания, а затем, сразу же, таким же образом, проник в расположенное неподалеку кафе. Там он попытался выпить кофе и съел сладости.

Информация о происшествии поступила в полицию после срабатывания сигнализации. По указанным адресам направились экипажи полицейских и Росгвардии.

Мужчину задержали и доставили для разбирательства. В ходе расследования уголовных дел в отделе полиции «Советский» выяснят полную картину происшествий.