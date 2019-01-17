На улице Щегловская засека в Туле "Лэнд Крузер" столкнулся с "Рено"

СЕГОДНЯ 11:05 2019-01-17T11:58:50+03:00

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16 января 2019 года, в 08:35 на улице Щегловская засека города Тулы произошла автоавария.

59-летний мужчина на автомобиле «Land Cruiser», по предварительной информации, столкнулся с автомобилем «Renault Logan», под управлением мужчины 44 лет.

В результате ДТП в Туле пострадал водитель автомобиля «Renault», который получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.