На улице Щегловская засека в Туле "Лэнд Крузер" столкнулся с "Рено"
Пострадал мужчина
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16 января 2019 года, в 08:35 на улице Щегловская засека города Тулы произошла автоавария.
59-летний мужчина на автомобиле «Land Cruiser», по предварительной информации, столкнулся с автомобилем «Renault Logan», под управлением мужчины 44 лет.
В результате ДТП в Туле пострадал водитель автомобиля «Renault», который получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.