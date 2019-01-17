2019-01-17T11:02:59+03:00
Происшествия

Под Тулой "ВАЗ" протаранил два авто: мужчина и женщина госпитализированы

Они получили телесные повреждения
Виктория ЯКУШИНА
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16 января 2019 года, в 13:35 на улице Мира города Киреевска Тульской области произошло ДТП.

26-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 21102», по предварительной информации, при выезде с прилегающей к дороге территории, столкнулся с автомобилем «Mazda 6», под управлением мужчины 30 лет.

После удара автомобиль «ВАЗ» врезался в стоящий автомобиль «Lada Largus», за рулем которого был мужчина 37 лет.

В результате ДТП в Тульской области пострадали водитель и пассажир автомобиля «Mazda» - 31-летняя женщина. Они получили телесные повреждения и были госпитализированы.

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