Под Тулой "ВАЗ" протаранил два авто: мужчина и женщина госпитализированы
Они получили телесные повреждения
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16 января 2019 года, в 13:35 на улице Мира города Киреевска Тульской области произошло ДТП.
26-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 21102», по предварительной информации, при выезде с прилегающей к дороге территории, столкнулся с автомобилем «Mazda 6», под управлением мужчины 30 лет.
После удара автомобиль «ВАЗ» врезался в стоящий автомобиль «Lada Largus», за рулем которого был мужчина 37 лет.
В результате ДТП в Тульской области пострадали водитель и пассажир автомобиля «Mazda» - 31-летняя женщина. Они получили телесные повреждения и были госпитализированы.