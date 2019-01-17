18 января в Туле пройдет отключение светофоров
Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству
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18 января 2019 года, с 9:00 до 16:00 в Туле будут отключены светофорные объекты на пересечениях проспекта Ленина и ул. Генерала Маргелова, проспекта Ленина и ул. Скуратовской.
Отключение светофорных объектов связано с проведением плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети».
Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.