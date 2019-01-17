При пожаре в деревне Брусяновка спасли двоих человек, еще один пострадал
Причина пожара в Тульской области устанавливается
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17 января 2019 года в 07:34 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного по адресу: Тульская область, Киреевский район, д. Брусяновка.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-50.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
По данным регионального МЧС, при пожаре пострадал человек. Двоих человек личный состав ПСЧ-50 смог спасти.
В результате происшествия в комнате сгорели постельные принадлежности.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области устанавливается.