При пожаре в деревне Брусяновка спасли двоих человек, еще один пострадал

СЕГОДНЯ 09:44 2019-01-17T09:44:21+03:00

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17 января 2019 года в 07:34 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного по адресу: Тульская область, Киреевский район, д. Брусяновка.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-50.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

По данным регионального МЧС, при пожаре пострадал человек. Двоих человек личный состав ПСЧ-50 смог спасти.

В результате происшествия в комнате сгорели постельные принадлежности.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.