Тула вошла в ТОП-20 туризма России в новогодние праздники 2019

СЕГОДНЯ 09:39 2019-01-17T09:39:58+03:00

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Аналитики ТурСтат подготовили рейтинг новогоднего туризма в России 2019 года в России по популярности городов, курортов и регионов у туристов в новогодние праздники-2019.

В топ-20 оказались включены Подмосковье, Краснодарский край, Вологодская область, Владимирская область, Крым, Башкирия, Тюменская область, Саратовская область, Татарстан, Тверская область, Ярославская область, Карачаево-Черкесия, Кемеровская область, Рязанская область, Адыгея, Новгородская область, Тульская область, Кабардино-Балкария, Костромская область и Ставрополье.

Рейтинг подготовили по результатам анализа данных регионов об итогах туризма в новогодние каникулы.