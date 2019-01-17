В Тулькой области врача-хирурга осудили за смерть пациента

СЕГОДНЯ 08:59 2019-01-17T08:59:25+03:00

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27-летний врач-хирург одного из медицинских учреждений города Алексина Тульской области осужден за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Как выяснили следователи СУ СКР по Тульской области, ночью 13 апреля 2018 года в больницу Алексина бригада скорой медицинской помощи доставила мужчину с жалобами на состояние здоровья. Врач-хирург осмотрел пациента и направил его в терапевтическое отделение. Но, оказалось, что обвиняемый не произвел все необходимые лечебно-диагностические мероприятия для установление точного диагноза мужчине, в связи с чем 14 апреля 2018 года состояние последнего ухудшилось. В результате, мужчина умер в медучреждении.

В рамках расследования была назначена комиссионная судмедэкспертиза качества оказания медицинской помощи, в соответствии с заключением которой между допущенными дефектами оказания медицинской помощи и наступлением смерти мужчины имеется причинно-следственная связь. Территориальным органом Росздравнадзора были установлены нарушения в действиях врача-хирурга, которые и повлекли смерть жителя Тульской области.

Так, приговором суда медику назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок 2 года.