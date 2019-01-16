Инспекторы ГИМС проводят инструктажи с населением о правилах купания на Крещение

СЕГОДНЯ 17:00 2019-01-16T17:00:58+03:00

16 января в ЦПКиО им. П.П. Белоусова государственные инспекторы ГИМС Игорь Преображенский и Сергей Верхокамкин провели беседу с любителями зимнего плавания

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В связи с приближением одного из главных православных праздников Крещения Господня инспекторами ГИМС проводятся дополнительные инструктажи с населением о необходимости соблюдения мер безопасности при совершении обряда купания.

Настоятельно рекомендуется принять к сведению советы по безопасному совершению обряда купания в праздник Крещения Господня:

- перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку или совершив пробежку. К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до купели. Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые также защищают ноги от острых камней и соли, а также не дадут вам скользить на льду;

- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Прыжки и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это может привести к шоку от холода;

- не стоит находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;

- после купания разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.