Метеопредупреждение: в Тулу идут снег и ветер 18 м/с
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями!
Изменить размер текста:
По данным синоптиков, в ближайшие сутки в Туле и области, с 21:00 16 января по 21:00 17 января 2019 года, ожидается небольшой снег, днем местами умеренный, на дорогах местами гололедица.
Ветер южной четверти ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы будут достигать 13-18 м/с.
Температура воздуха по области ночью -11…-6, днем -7…-2°С.
В случае возникновения ЧС звоните по телефону «01» или с мобильного – «112».