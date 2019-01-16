В Тульской области цыган прятал под курткой шесть краденных музыкальных колонок
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего
Изменить размер текста:
Полицией в Заокском установлен подозреваемый в совершении кражи.
23-летнего представителя цыганского этноса остановили сотрудники ДПС. Мужчина, будучи пьяным, переходил проезжую часть в неположенном месте.
Дорожные полицейские доставили его в отделение МВД России по Заокскому району. Там в присутствии понятых у под курткой нашли шесть музыкальных колонок.
При проверке выяснилось, что эти колонки мужчина украл из поселкового магазина.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.