В Тульской области цыган прятал под курткой шесть краденных музыкальных колонок

СЕГОДНЯ 15:33 2019-01-16T15:33:00+03:00

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Полицией в Заокском установлен подозреваемый в совершении кражи.

23-летнего представителя цыганского этноса остановили сотрудники ДПС. Мужчина, будучи пьяным, переходил проезжую часть в неположенном месте.

Дорожные полицейские доставили его в отделение МВД России по Заокскому району. Там в присутствии понятых у под курткой нашли шесть музыкальных колонок.

При проверке выяснилось, что эти колонки мужчина украл из поселкового магазина.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.