2019-01-16T14:51:48+03:00
Общество

В ТГПУ им. Л.Н. Толстого создана Высшая школа бизнеса, идет набор слушателей на программу MBA

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Master of Business Administration – программа подготовки менеджеров среднего и высшего управленческого звена для эффективной работы в бизнесе, государственном и муниципальном управлении. Высшая школа бизнеса ТГПУ им. Л.Н. Толстого создана университетом совместно со столичной компанией «Театр делового общения», который руководит бизнес-тренер Александр Володин.

Бизнес-школа запускает программу «Мастер делового администрирования», которая позволит слушателям получить профессиональное образование в области управления предприятием и его ресурсами. Целевая аудитория проекта – руководители, собственники малого и среднего бизнеса, менеджеры проектов, специалисты всех уровней, желающие повысить уровень компетенций. Курс нацелен на формирование практических навыков, включает лучшие отечественные и зарубежные методики. Занятия будут проводить высококвалифицированные преподаватели Москвы и Тулы, которые готовы учесть потребности конкретных предприятий.

Обучение по программе «Мастер делового администрирования» рассчитано на один год и скомпоновано в трехдневные модули с отрывом от производства. В программу входят 30 полных дней обучения. В финале каждого модуля – экзамен, между модулями участники выполняют домашнюю работу, которая контролируется преподавателями. Итоговая аттестация – защита выпускной квалификационной работы. После успешного окончания программы участники получают диплом, подтверждающий обучение по программе «Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (МВА)».

В ходе первого этапа функционирования ВШБ проводится обучение пилотной группы из 20 слушателей по базовой программе МБА в объеме 300 академических часов.

Конкурентными преимуществами программы являются:

l Ориентация на формирование практических навыков слушателей курса;

l Использование передовых методик обучения;

l Гибкая и адаптируемая образовательная программа;

l Участие ведущих преподавателей и тренеров-консультантов Москвы и Тулы.

По окончанию обучения слушатели научатся:

l Ориентироваться в современной рыночной среде;

l Эффективно управлять современными проектами;

l Формировать организационный и продуктовый дизайн компании;

l Повышать эффективность деятельности и оптимизировать бизнес-процессы;

l Грамотно строить деловую коммуникацию, убедительно и точно излагать свои взгляды и мысли.

Профессионализм, эффективность, гибкость и ответственность - ключевые ценности проекта Высшей школы бизнеса. Наш приоритет - способствование экономическому и социальному прогрессу Тульской области и ближайших регионов.

Сроки формирования групп – до 1 февраля 2019 года

Телефон: 35-02-94

Email: kpodrezov@yandex.ru

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