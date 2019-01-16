2019-01-16T14:00:43+03:00
Общество

Что отремонтируют в Туле по программе «Народный бюджет» в 2019 году

Всего в программу в 2019 году включены 54 объекта
Виктория ЯКУШИНА
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В рамках «Народного бюджета» в Туле будут проведены разнообразные виды работ - это замена лифтов, окон, ремонт фасадов, кровель, благоустройство территорий.

В 2019 году по программе капитально отремонтируют лифты в многоквартирных домах по двум адресам: на ул. Металлургов, д. 47б и ул. Демонстрации, д. 17. Сейчас разрабатывается необходимая проектно-сметная документация. Замена лифтового оборудования в рамках программы «Народный бюджет» будет проводиться в Туле впервые. Сумма софинансирования от жителей составит 4 процента.

Самые затратные по сумме объекты программы - это ремонт социальных объектов и замена лифтового оборудования. Что касается социальных объектов, то в этом году будет произведен ремонт кровли в лицее № 1. Стоимость работ составит 7,5 миллионов рублей. Здание лицея - объект культурного наследия областного значения. Исполняющий обязанности директора лицея Кирилл Трушляков рассказал, что капитальный ремонт кровли в здании не проводился с 1991 года. При этом уже были случаи обрушения кровельной балки. В ходе работ планируется поменять кровельные балки и покрытие.

В лицее обучаются 280 учеников. Сумма софинансирования работ с родителей составила около 700 тысяч рублей. Родители лицеистов необходимую сумму собрали. Ремонт намечен на лето, когда ребята уйдут на каникулы. Опыт участия в программе «Народный бюджет» у лицея №1 уже есть. В прошлом году по этой программе в здании образовательного учреждения отремонтировали фасад.

В этом году в рамках программы будет проведен ремонт фасадов, кровель, замена окон и в других школах и дошкольных учреждениях города.

Полный перечень объектов, участвующих в программе тут.

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