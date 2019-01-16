2019-01-16T13:53:15+03:00
Происшествия

Четыре туляка прописали у себя в квартирах 27 мигрантов

В полиции выясняют детали и обстоятельства происшествий
Виктория ЯКУШИНА
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За минувшие сутки сотрудники полиции на территории Тулы выявили четыре факта нарушения миграционного законодательства.

Туляки зарегистрировали в собственных квартирах иностранцев, не предоставив им фактических мест для проживания, что противоречит закону.

Суммарно четверо жителей Тулы из разных округов города фиктивно поставили на учет 27 мигрантов.

Все подозреваемые признались стражам порядка в содеянном.

В полиции выясняют детали и обстоятельства происшествий.

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