Четыре туляка прописали у себя в квартирах 27 мигрантов

СЕГОДНЯ 13:53 2019-01-16T13:53:15+03:00

В полиции выясняют детали и обстоятельства происшествий

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За минувшие сутки сотрудники полиции на территории Тулы выявили четыре факта нарушения миграционного законодательства.

Туляки зарегистрировали в собственных квартирах иностранцев, не предоставив им фактических мест для проживания, что противоречит закону.

Суммарно четверо жителей Тулы из разных округов города фиктивно поставили на учет 27 мигрантов.

Все подозреваемые признались стражам порядка в содеянном.

В полиции выясняют детали и обстоятельства происшествий.