В Туле 30-летний грабитель напал за пенсионера в подъезде

СЕГОДНЯ 13:50 2019-01-16T13:50:37+03:00

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Полицией в Туле задержан подозреваемый в совершении грабежа.

Как выяснилось, злоумышленник в подъезде многоквартирного дома вырвал из рук 68-летнего мужчины сумку с деньгами и имуществом. Ущерб составил порядка трех тысяч рублей.

Полицейские выяснили личность и местонахождение похитителя. 30-летний безработный ранее судимый местный житель был доставлен в отдел полиции «Криволученский» для разбирательства.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.