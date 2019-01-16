2019-01-16T13:50:37+03:00
Происшествия

В Туле 30-летний грабитель напал за пенсионера в подъезде

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицией в Туле задержан подозреваемый в совершении грабежа.

Как выяснилось, злоумышленник в подъезде многоквартирного дома вырвал из рук 68-летнего мужчины сумку с деньгами и имуществом. Ущерб составил порядка трех тысяч рублей.

Полицейские выяснили личность и местонахождение похитителя. 30-летний безработный ранее судимый местный житель был доставлен в отдел полиции «Криволученский» для разбирательства.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого создана Высшая школа бизнеса, идет набор слушателей на программу MBA
Что отремонтируют в Туле по программе «Народный бюджет» в 2019 году
Четыре туляка прописали у себя в квартирах 27 мигрантов
Менеджер офиса микрозаймов в Туле дважды за месяц стала жертвой разбойного нападения
«Гром» и полицеские поймали наркодилера в Тульской области
Уборка улиц и тротуаров Тулы от снега и наледи проводится круглосуточно
Воевавшим в Афганистане посвящается: в Тульском военно-историческом музее открывается новая экспозиция
«Вместе в цифровое будущее»: стартовал VIII конкурс для журналистов и блогеров
В 2019 году в Туле отремонтируют 14 ливневых канализаций
На проспекте Ленина в Туле образовалась пробка из-за ДТП с маршруткой
Секретарем тульского облизбиркома стала Жанна Исаченкова
42-летний туляк осужден за угрозу убийством
В тульских музеях можно приобрести абонементы
В ДТП с тремя авто в Туле пострадали два человека
Проводится контроль качества питьевой воды, подаваемой жителям Пролетарского округа Тулы после коммунальной аварии
Жительница Тульской области поймана на организации подпольного игорного бизнеса
Коммунальная авария в Пролетарском округе: прокуратура Тулы проводит проверку
В тульском поселке Октябрьский не поделили дорогу "Ситроен", "Ниссан" и "Ивеко"
В Туле на ул. Макаренко пожарные тушили горящий мусор
Аварийно-восстановительные работы в Ясногорске завершены
В Пролетарском округе ведется расчистка территории вдоль железнодорожных путей
Вода поступит в дома жителей Пролетарского округа Тулы к 18:30 15 января
В ДТП с микроавтобусом на Новомосковском шоссе в Туле пострадал человек
В Ясногорское остались без воды более 1260 домов
16 человек тушили горящее здание на Новомосковском шоссе в Туле
В Ясногорске произошла коммунальная авария: нарушено водоснабжение