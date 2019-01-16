В Туле 30-летний грабитель напал за пенсионера в подъезде
Возбуждено и расследуется уголовное дело
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Полицией в Туле задержан подозреваемый в совершении грабежа.
Как выяснилось, злоумышленник в подъезде многоквартирного дома вырвал из рук 68-летнего мужчины сумку с деньгами и имуществом. Ущерб составил порядка трех тысяч рублей.
Полицейские выяснили личность и местонахождение похитителя. 30-летний безработный ранее судимый местный житель был доставлен в отдел полиции «Криволученский» для разбирательства.
Возбуждено и расследуется уголовное дело.