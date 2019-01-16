2019-01-16T13:48:13+03:00
Происшествия

Менеджер офиса микрозаймов в Туле дважды за месяц стала жертвой разбойного нападения

Первое нападение на девушку произошло в декабре 2018 года [видео]
Виктория ЯКУШИНА
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Менеджер офиса микрозаймов в Туле второй раз стала жертвой разбойного нападения.

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Кадр из видео

Кадр из видео

Очередной разбой на Красноармейском проспекте в Туле раскрыт сотрудниками полиции. Похититель требовал деньги под угрозой пистолета у девушки-сотрудницы микрофинансовой организации, которая месяц назад уже подвергалась такому же нападению.

В декабре 2018 года нападавший смог завладеть деньгами и мобильным телефоном, но был задержан сотрудниками полиции. На этот раз, уже другой злоумышленник, также скрывавший лицо под маской, ворвался в офис за несколько минут до закрытия, когда в помещении не было посетителей.

18-летняя менеджер микрокредитования стала кричать и активно сопротивляться, несмотря на угрозы пистолетом. Похититель быстро покинул помещение, так и не забрав деньги. В соседнем дворе он выбросил пистолет и скинул некоторые предметы верхней одежды.

Потерпевшая же незамедлительно сообщила о происшествии в полицию, рассказав о приметах злоумышленника.

По ориентировке полицейские быстро его нашли. Мужчина скрывался в одном из заведений в нескольких остановках от места разбоя.

При проверке подтвердилась причастность 34-летнего неработающего ранее судимого подозреваемого к произошедшему разбою. Он был доставлен в отдел полиции для разбирательства.

- Полицейскими неподалеку от офиса микрокредитования обнаружен и изъят пневматический пистолет, которым злоумышленник, предположительно, и угрожал жертве. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Менеджер офиса микрозаймов в Туле второй раз стала жертвой разбойного нападения.

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