«Гром» и полицеские поймали наркодилера в Тульской области

СЕГОДНЯ 11:40 2019-01-16T11:46:31+03:00

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В городе Богородицке Тульской области полицией задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

Оказалось, что 34-летний местный житель сбывал наркотики на территории района.

Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке спецподразделения «Гром» подозреваемый был задержан.

В ходе личного досмотра у него нашли два пакета с порошкообразным веществом серого цвета, похожим на наркотик. Свертки были отправлены на исследование.

Как выяснилось, мужчина покупал крупные партии наркотика через Интернет-магазин, расфасовывал, и продавал мелкими партиями.

В настоящее время сотрудники полиции установили его причастность к одному факту сбыта наркотика мефедрона. В межмуниципальном отделе МВД России «Богородицкий» возбуждено и расследуется уголовное дело.