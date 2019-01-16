«Гром» и полицеские поймали наркодилера в Тульской области
В городе Богородицке Тульской области полицией задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.
Оказалось, что 34-летний местный житель сбывал наркотики на территории района.
Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке спецподразделения «Гром» подозреваемый был задержан.
В ходе личного досмотра у него нашли два пакета с порошкообразным веществом серого цвета, похожим на наркотик. Свертки были отправлены на исследование.
Как выяснилось, мужчина покупал крупные партии наркотика через Интернет-магазин, расфасовывал, и продавал мелкими партиями.
В настоящее время сотрудники полиции установили его причастность к одному факту сбыта наркотика мефедрона. В межмуниципальном отделе МВД России «Богородицкий» возбуждено и расследуется уголовное дело.