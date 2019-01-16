2019-01-16T11:36:15+03:00
Общество

Уборка улиц и тротуаров Тулы от снега и наледи проводится круглосуточно

Виктория ЯКУШИНА
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В ночь на 16 января 2019 года, в уборке снега в ТУле были задействованы 112 единиц техники, 30 рабочих. Вывоз снега проводился по ул. Марата, ул. Лейтейзена, ул. М. Расковой, ул. Бондаренко, ул. Н. Руднева, ул. Арсенальной, ул. 9 Мая, ул. Макаренко, ул. Болдина, ул. Карпова, ул. Луначарского, ул. Литейной, у. Марата/ул. Плеханова, с парковочного пространства на пер. ул. Староникитской/ул. Кауля, пр. Ленина.

Днем уборка и вывоз снега с улиц города продолжается на магистральных и второстепенных дорогах, тротуарах, вывоз снежных масс ведется на ул. Октябрьской, ул. Братьев Жабровых, на Орловском шоссе, в п. Косая Гора, п. Скуратово, ул. Тульского Рабочего Полка (парковочное пространство), ул. Хомяковской. В работах задействованы 98 единиц специализированной техники и 134 рабочих.

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