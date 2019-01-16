В 2019 году в Туле отремонтируют 14 ливневых канализаций

СЕГОДНЯ 11:10 2019-01-16T11:10:23+03:00

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Согласно поручению губернатора Алексея Дюмина, чтобы ликвидировать подтопления, в Туле в 2018 году были выполнены работы по восстановлению работоспособности 10 участков ливневой канализации (пересечение ул. Литейной и Курковой, ул. Бардина, Китаевский проезд, пересечение ул. Кауля и Оборонной, пересечение Красноармейского проспекта и ул. Фрунзе), общая стоимость работ составила более 1,5 млн рублей.

В 2019 году работы будут продолжены на 14 объектах, стоимость – 31,3 млн руб. Из них согласно поручению Губернатора будут выполнены работы на трех объектах общей стоимостью работ около 14 млн руб. ( ул. Коминтерна, ул. Демонстрации от ул. Лейтейзена до ул. Халтурина, ул. 9 Мая – ул. Оружейная).

– Проблема ремонта ливневых канализаций давно назрела, – прокомментировал Глава города Тулы Юрий Цкипури. – Долгое время этот вопрос не находил решения. В последние годы эту работу начали активно проводить, на сегодняшний день самые проблемные места закрыты. В текущем году будет отремонтировано еще 14 участков ливневой канализации. Это поможет избежать подтопления дорог и трамвайных путей при обильном выпадении осадков.