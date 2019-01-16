Секретарем тульского облизбиркома стала Жанна Исаченкова

СЕГОДНЯ 10:14 2019-01-16T10:14:28+03:00

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В рамках 50-ого внеочередного заседания избирательной комиссии Тульской области был рассмотрен вопрос об избрании секретаря избирательной комиссии региона. Отметим, что ранее эту должность занимал Николай Климов, который по собственному желанию ушел с поста.

В результате, по итогам тайного голосования, на освободившуюся должность была выбрана Жанна Исаченкова. Ранее она трудилась в региональном УВД, занимала различные должности в правительстве области, а также на протяжении 4-х лет была главой администрации Веневского района.