2019-01-16T10:08:38+03:00
Происшествия

42-летний туляк осужден за угрозу убийством

Суд назначил туляку наказание
Виктория ЯКУШИНА
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Мировым судом судебного участка №61 Привокзального района Тулы вынесен обвинительный приговор 42-летнему мужчине за угрозу убийством

Как выяснилось, осужденный у себя дома поругался со знакомой во время пьянки. Он ударил женщину несколько раз руками по телу, а затем приставил к шее кухонный нож и пригрозил убийством. Потерпевшая испугалась и восприняла угрозу серьезно.

Суд назначил туляку наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Приговор в законную силу пока не вступил, сообщает прокуратура Тульской области.

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