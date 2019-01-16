42-летний туляк осужден за угрозу убийством
Суд назначил туляку наказание
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Мировым судом судебного участка №61 Привокзального района Тулы вынесен обвинительный приговор 42-летнему мужчине за угрозу убийством
Как выяснилось, осужденный у себя дома поругался со знакомой во время пьянки. Он ударил женщину несколько раз руками по телу, а затем приставил к шее кухонный нож и пригрозил убийством. Потерпевшая испугалась и восприняла угрозу серьезно.
Суд назначил туляку наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.
Приговор в законную силу пока не вступил, сообщает прокуратура Тульской области.