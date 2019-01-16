В тульских музеях можно приобрести абонементы
Тульское музейное объединение предоставляет абонементы для индивидуальных посетителей.
Предлагается три позиции на выбор.
Тех, кто приобретает «взрослый» абонемент, ожидает знакомство с историей Тульского кремля, досугом туляков XIX – XX вв., шедеврами русского и зарубежного искусства, а также с военной историей тульского края.
«Молодёжный» подразумевает посещение залов-«сокровищниц» Тульского областного краеведческого музея, экскурсию по русской живописи, погружение в усадебный быт и уютную атмосферу чайных посиделок.
А вот семьи должны приготовиться отыскать котенка Акинфия в тульской крепости, узнать, кто самый страшный зверь в лесу и спасти из плена братьев-солдат. А потом отправиться в волшебный мир древнегреческих мифов, раскрыть секреты тульского пряничного производства и принять участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».
Абонемент можно приобрести в торговых рядах Тульского кремля (отдел туризма, помещение №23).
Справки по телефону 8 (4872) 52-99-02.