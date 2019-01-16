2019-01-16T10:05:21+03:00
Общество

В тульских музеях можно приобрести абонементы

Их можно приобрести в торговых рядах Тульского кремля
Виктория ЯКУШИНА
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Тульское музейное объединение предоставляет абонементы для индивидуальных посетителей.

Предлагается три позиции на выбор.

Тех, кто приобретает «взрослый» абонемент, ожидает знакомство с историей Тульского кремля, досугом туляков XIX – XX вв., шедеврами русского и зарубежного искусства, а также с военной историей тульского края.

«Молодёжный» подразумевает посещение залов-«сокровищниц» Тульского областного краеведческого музея, экскурсию по русской живописи, погружение в усадебный быт и уютную атмосферу чайных посиделок.

А вот семьи должны приготовиться отыскать котенка Акинфия в тульской крепости, узнать, кто самый страшный зверь в лесу и спасти из плена братьев-солдат. А потом отправиться в волшебный мир древнегреческих мифов, раскрыть секреты тульского пряничного производства и принять участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

Абонемент можно приобрести в торговых рядах Тульского кремля (отдел туризма, помещение №23).

Справки по телефону 8 (4872) 52-99-02.

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