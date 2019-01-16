В ДТП с тремя авто в Туле пострадали два человека

СЕГОДНЯ 10:01 2019-01-16T10:02:04+03:00

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Напомним, 15 января 2019 года, в 16:15 на пересечении улиц Октябрьская и Карпова города Тулы произошло ДТП.

33-летний мужчина на автомобиле «Iveco» столкнулся с автомобилем «Nissan Cube», под управлением мужчины 54 лет. После удара автомобиль «Nissan» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Citroen С4», под управлением мужчины 32 лет.

В результате ДТП в Туле пострадали: пассажир автомобиля «Iveco» - 22-летняя девушка, и водитель автомобиля «Citroen». Они получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены.