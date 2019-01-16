2019-01-16T09:26:55+03:00
Происшествия

Проводится контроль качества питьевой воды, подаваемой жителям Пролетарского округа Тулы после коммунальной аварии

После аварии возможно временное ухудшение качества питьевой воды
Виктория ЯКУШИНА
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Напомним, что из-за аварии на водоводе Медвенско-Осетровского водозабора в Туле была ограничена подача воды в дома Пролетарского округа Тулы.

В результате аварийно-восстановительных работ, вода вернулась к тулякам.

В настоящее время Управлением Роспотребнадзора организован лабораторный контроль качества питьевой воды, подаваемой населению района.

После ликвидации аварии возможно временное ухудшение качества питьевой воды. В связи с этим, рекомендуется при использовании воды в питьевых целях в течении двух суток использовать кипяченую воду.

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