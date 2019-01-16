2019-01-16T09:17:44+03:00
Происшествия

Жительница Тульской области поймана на организации подпольного игорного бизнеса

Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В СУ СКР по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы, обвиняемой в незаконной организации и проведении азартных игр.

Как выяснилось, в период с 1 апреля 2016 года по 16 августа 2018 года, обвиняемая была администратором игорного заведения в одном из домов по улице Советской города Белева.

В помещении были организованы и проводились незаконные азартные игры с использованием компьютерного оборудования и интернета.

16 августа 2018 года преступная деятельность обвиняемой была пресечена оперативными сотрудниками полиции, женщина была доставлена в следственный отдел.

Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, являющиеся доказательствами по уголовному делу. По указанным предметам назначены и проведены соответствующие экспертные исследования. Также проведены допросы свидетелей.

Женщина признала вину в совершенном преступлении. В настоящее время она нахоится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело с утвержденным заключением направлено в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Секретарем тульского облизбиркома стала Жанна Исаченкова
42-летний туляк осужден за угрозу убийством
В тульских музеях можно приобрести абонементы
В ДТП с тремя авто в Туле пострадали два человека
Проводится контроль качества питьевой воды, подаваемой жителям Пролетарского округа Тулы после коммунальной аварии
Коммунальная авария в Пролетарском округе: прокуратура Тулы проводит проверку
В тульском поселке Октябрьский не поделили дорогу "Ситроен", "Ниссан" и "Ивеко"
В Туле на ул. Макаренко пожарные тушили горящий мусор
Аварийно-восстановительные работы в Ясногорске завершены
В Пролетарском округе ведется расчистка территории вдоль железнодорожных путей
Вода поступит в дома жителей Пролетарского округа Тулы к 18:30 15 января
В ДТП с микроавтобусом на Новомосковском шоссе в Туле пострадал человек
В Ясногорское остались без воды более 1260 домов
16 человек тушили горящее здание на Новомосковском шоссе в Туле
В Ясногорске произошла коммунальная авария: нарушено водоснабжение