Жительница Тульской области поймана на организации подпольного игорного бизнеса

СЕГОДНЯ 09:17 2019-01-16T09:17:44+03:00

Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд

Изменить размер текста: A A

В СУ СКР по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы, обвиняемой в незаконной организации и проведении азартных игр.

Как выяснилось, в период с 1 апреля 2016 года по 16 августа 2018 года, обвиняемая была администратором игорного заведения в одном из домов по улице Советской города Белева.

В помещении были организованы и проводились незаконные азартные игры с использованием компьютерного оборудования и интернета.

16 августа 2018 года преступная деятельность обвиняемой была пресечена оперативными сотрудниками полиции, женщина была доставлена в следственный отдел.

Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, являющиеся доказательствами по уголовному делу. По указанным предметам назначены и проведены соответствующие экспертные исследования. Также проведены допросы свидетелей.

Женщина признала вину в совершенном преступлении. В настоящее время она нахоится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело с утвержденным заключением направлено в суд.