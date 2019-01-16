Коммунальная авария в Пролетарском округе: прокуратура Тулы проводит проверку

СЕГОДНЯ 08:44 2019-01-16T09:26:36+03:00

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Напомним, 14 января более 300 домов остались без воды в Пролетарском округе в результате коммунальной аварии на водоводе в п. Молодежный. Полностью водоснабжение было восстановлено лишь к вечеру 15 января.

Прокуратура Тулы в настоящее время проводит проверку по факту повреждения водовода в п. Молодежный. По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки взяты на контроль прокуратурой области.